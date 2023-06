Vuile was buiten: 'Deze Rode Duivels werden in hun hemd gezet door Courtois, Tedesco wil geen smoesjes vertellen aan pers'

Thibaut Courtois heeft na het duel tegen Oostenrijk zijn ongenoegen laten blijken. Uiteindelijk gaf hij forfait voor het duel in Estland.

Het gelijkspel zat Courtois duidelijk hoog. Volgens The Daily Mail heeft de doelman enkele ploegmaten na afloop van de wedstrijd de huid vol gescholden over de ondermaatse wedstrijd die er gespeeld werd.

Daarbij zou volgens Het Nieuwsblad door Courtois ook gewezen zijn naar Faes, Tielemans en Castagne die degraderen naar de tweede klasse met Leicester City en Lukebakio met Hertha Berlijn. Ook de lekken naar de pers tijdens het WK in Qatar zouden ter sprake gekomen zijn.

Courtois zou Tedesco laten weten hebben dat hij het niet zag zitten om mee af te reizen naar Estland voor de tweede EK-kwalificatiematch in deze interlandbreak. De doelman zou de bondscoach gevraagd hebben om naar buiten te brengen dat hij geblesseerd is.

Omdat dit niet het geval is, wil Tedesco niet meegaan in dat spelletje, anders dan bij zijn voorganger Martinez. De Duitser vindt dat Courtois in alle eerlijkheid moet vertellen waarom hij forfait geeft voor het duel tegen Estland. Het gesprek tussen Tedesco, Courtois en Vercauteren zou tot 4 uur ‘s nachts geduurd hebben, zo voegt de krant er nog aan toe.