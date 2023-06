Veel meer aan de hand met Thibaut Courtois? 'Dat is er gebeurd na duel met Oostenrijk'

Geen Thibaut Courtois bij de Rode Duivels tegen Estland. Hij geeft forfait, maar de officiële reden is nog niet bekendgemaakt.

Is het de knieblessure die Thibaut Courtois aan de kant houdt? Of gaat het dieper en ligt een dispuut over wie aanvoerder moest zijn bij de Rode Duivels door de afwezigheid van Kevin De Bruyne aan de basis van zijn afwezigheid?

Voorlopig hebben we er het raden naar. Het zal wellicht wachten zijn tot de persconferentie van bondscoach Domenico Tedesco om een uitleg te krijgen. Al is het ook maar de vraag of de ware reden daar gezegd zal worden.

Het forfait van Courtois is ook in de buitenlandse pers een bijzonder hot item. In Engeland gaat de Daily Mail zelfs nog een stapje verder. Het artikel over de afwezigheid van Courtois is er het hoofdonderwerp online.

En daar geven ze een andere reden. “Er wordt gezegd dat Courtois een aantal teamgenoten na het laatste fluitsignaal in de kleedkamer de huid vol scheldde”, laat de Engelse krant weten. Courtois zou de prestatie van de Duivels maar ondermaats gevonden hebben.

Het is ook uitkijken wie Courtois zal vervangen. Wellicht gaat die eer naar Matz Sels. Eerder vandaag liet ook al Gilles De Bilde, live vanuit Tubeke, zich uit over de redenen waarom Courtois er niet bij is.