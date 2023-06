Gilles De Bilde heeft uitgesproken mening over vertrek van Courtois

Bom onder de Rode Duivels vandaag. Thibaut Courtois daagde zondagavond niet op en mist de wedstrijd in Estland.

Bij Het Laatste Nieuws noemen ze twee redenen voor de afwezigheid van Courtois. De eerste is een beginnende ontsteking aan de knie, anderzijds speelt ook de aanvoerderskwestie een rol.

Gilles De Bilde bevestigt vanuit Neerpede dat Courtois al een hele tijd, zelfs vorig jaar al, sukkelt met een ontsteking aan de knie. “Of dat de effectieve reden is voor de afwezigheid van Courtois deze morgen op training en of dat in overleg met de bondscoach was is iets wat we nog niet weten”, zo klinkt het.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft Courtois zaterdagavond na de match ook zijn ongenoegen laten blijken over de wedstrijd. “In overleg, of boos weg gestapt, daar hebben we op dit moment weinig zicht op. Voor zo’n jonge groep die opkijkt naar mannen als Lukaku, De Bruyne en Courtois, dat moet heel hard binnenkomen. Ze hebben nood aan iemand die stuurt, zeker die jonge verdediging. Courtois is iemand met een uitgesproken mening en visie, dat die dan op deze manier vertrekt, dat zal zijn sporen nalaten.”

De supporters zijn alvast niet te spreken over het vertrek van Courtois. Dat kan je hier nalezen.