Fans reageren allemaal hetzelfde op beslissing van Thibaut Courtois

Thibaut Courtois is niet mee naar Estland. Hij daagde zondagavond niet op in Tubeke bij de samenkomst van de Rode Duivels.

Geen Thibaut Courtois dinsdagavond in Estland. De Rode Duivel besliste om niet mee af te reizen. De reden zou liggen in het ongenoegen over de aanvoerdersband. Dat kan je hier nalezen.

Op sociale media reageren fans duidelijk op het voorval. Een greep uit de reacties...

“Goeie keeper, maar dit is kleutergedrag.”

“Vond hem altijd al een arrogantje, maar dit slaat werkelijk alles! Wat een kleuter! Nooit meer oproepen!”

“Ik ga akkoord dat het misschien ook eerder aan hem had moeten gegeven worden omdat hij meer overzicht heeft dan een diepe spits die met de rug naar het team moet staan. Maar dit is echt arrogant, je verdient de band niet als je je team zo in de steek laat als nu.”

“Zo toont hij meteen zelf aan waarom hij die band niet waard is.”

“Tis precies een klein kind... Voor tegen de kleine landen te spelen stuurt hem altijd zijn kat... Je boven de groep zetten als speler is nooit echt slim. Hij toont nu helemaal waarom hij die band juist niet verdiend…”

“Klein Klein kleutertje.”

“Altijd ‘t zelfde liedje met die kerel. Als men bij de bond de ballen heeft, dan roepen ze die NOOIT meer op!”

“Goeie keeper, kleine persoonlijkheid!”

“Liever een keeper die zich elke keer wil geven, wat ook de trainer beslist. Sels en de andere zullen met plezier overnemen en zoveel verschil zal er niet zijn.”