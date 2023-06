Bom onder de Rode Duivels: Tedesco ziet 'ontevreden' Rode Duivel afhaken

Ondanks het gelijkspel was er toch een positief geluid te horen na de match tegen Oostenrijk. Die vibes lijken nu echter compleet weg.

Volgens Het Laatste Nieuws daagde Thibaut Courtois zondagavond niet op in Tubeke. Bondscoach Domenico Tedesco kon er alvast niet mee lachen. De reden zou dubbel zijn: een blessure, maar vooral de aanvoerderskwestie.

Courtois zal dus niet mee afreizen naar Estland voor de wedstrijd van dinsdag. Nochtans had bondscoach Tedesco gezegd dat iedereen van de partij zou zijn, dus ook Courtois. Hij zou dinsdag zelfs de aanvoerdersband dragen. Courtois werd zaterdag gevierd voor zijn 100ste cap en zou het logischer gevonden hebben om dan aanvoerder te zijn. Of voor beide matchen zelfs. Tedesco duidde in maart immers geen vice-kapitein aan bij zijn eerste interlandbreak met de Duivels.

“Thibaut Courtois is erg belangrijk voor ons”, zei Tedesco zaterdagavond nog. “Ik kan je niet vertellen hoe hard ik hem waardeer. Zaterdag had ik een gesprek met Romelu en Thibaut over het aanvoerderschap: tegen Oostenrijk was het Lukaku, tegen Estland krijgt Thibaut de eer. Het is voor ons belangrijk dat hij zich gewaardeerd voelt.”

Dat gevoel is er dus blijkbaar niet bij Courtois die zijn kat stuurde naar de samenkomst van de nationale ploeg. Het is uitkijken welke gevolgen dit heeft richting de toekomst en hoe Tedesco dit pijnlijke moment zal aanpakken. Wellicht volgt er vanmiddag meer uitleg op de persconferentie.