De nieuwe Kompany staat voor seizoen van de waarheid: "Liever niet meer uitgeleend"

De jonge Duivels jagen op een Olympisch ticket en spelen vanavond om 18u tegen Georgië. Daarbij rekenen ze op een solide defensie zodat de jongens vooraan het verschil kunnen maken. Daarin ligt een grote rol voor Koni De Winter, de verdediger die al vergeleken werd met de jonge Kompany.

Oliver Deschacht kent beiden goed. "Ik zie het wel een beetje. Kompany stond misschien nog iets sterker op zijn benen en wist meteen wat hij wou. Koni is dan weer iets leergieriger en coachbaarder", vertelt hij bij Sporza.

Voor De Winter wordt het ook een belangrijke zomer. Vorig jaar werd hij door Juventus aan Empoli uitgeleend. Club Brugge toonde ook interesse, maar hij koos zelf voor de Italiaanse competitie. Om bij Juventus op de radar te blijven.

"k heb veel geleerd in het afgelopen seizoen", aldus De Winter. "Hoe het is om tegen spitsen en teams van een heel hoog niveau te moeten spelen, bijvoorbeeld. Ik heb fouten gemaakt, maar die ook gecorrigeerd. Daardoor heb ik veel stappen gezet."

Graag wil hij bij Juventus blijven, maar anders wil hij naar een ploeg waar hij veel kan spelen. "Ik zou liever niet meer uitgeleend worden. Het doel is om elke week te spelen bij een ploeg die in mij gelooft. Dat zou Juventus kunnen zijn, ja. We zullen zien wat er in de zomer wordt beslist."