Alsof er geen vuiltje aan de lucht is: Kylian Mbappé meldt zich gewoon weer op splinternieuw en duur trainingscentrum

Met een brede glimlach op zijn gezicht, alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Zo meldde Kylian Mbappé zich aan op Campus PSG, het gloednieuwe trainingscentrum van de Franse club.

Campus PSG is een splinternieuw trainingscentrum in Poissy, een gemeente nabij Parijs. Het kostenplaatje hiervoor bedraagt bijna 300 miljoen euro. De internationals van de Franse topclub verzamelden er maandag voor fysieke trainingen indoor.

En wie was er ook van de partij? Jawel, ene Kylian Mbappé. Hij werkte de oefeningen af met de glimlach. Nochtans is lang niet alles koek en ei tussen hem en PSG. Mbappé heeft al te kennen gegevan na afloop van dit seizoen te willen vertrekken.

Gratis dus, want zijn contract loopt dan af. Van zo'n scenario huiveren ze utieraard in Parijs. Voorzitter Al-Khelifi stelt hem voor de keuze: bijtekenen of onmiddellijk vertrekken. Ondertussen moet trainer Luis Enrique PSG klaarstomen voor het nieuwe seizoen zonder te weten of hij over zijn grote ster kan beschikken.