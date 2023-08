Promotie naar Premier League, stap 1: Belg meteen van belang op speeldag 1

In The Championship is het seizoen alweer begonnen. En voor de Belgen is het al meteen alle hens aan dek.

Leicester degradeerde vorig seizoen uit de Premier League en moet en wil zo snel mogelijk opnieuw promoveren. En dan is een goede start belangrijk. Tegen Coventry City werd alvast het nodige bibbergeld betaald. Bij de rust was het nog 0-0, in de tweede helft hadden ze het ook niet onder de markt. McFadzean bracht de bezoekers zelfs op voorsprong, daarna was het aan Dewsbury-Hall om de boel toch nog te redden. Hij scoorde twee keer. Praet assistgever Bij de gelijkmaker was Dennis Praet ook van belang met een assist. Hij was op het uur ingevallen in de wedstrijd. Wout Faes begon aan de wedstrijd, Timothy Castagne bleef de hele wedstrijd op de bank. Leeds en Cardiff City maakten er een 2-2 gelijkspel van.