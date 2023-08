Inter-baas haalt loeihard uit naar Lukaku: "Als professional en als man"

Romelu Lukaku is niet meer welkom in Milaan, zoveel is wel duidelijk. Eén van de iconen van de club heeft nu zwaar naar hem uitgehaald.

Er was een tijd dat Javier Zanetti een van de grootste fans van Romelu Lukaku was. De vicevoorzitter van Inter Milan relativeerde de moeilijkheden waarmee de Rode Duivel afgelopen april te kampen had en was uiteraard aanhanger van zowel de speler als van zijn betrokkenheid.

Een paar maanden later is er veel veranderd. Lukaku's terugkeer naar Inter viel in duigen nadat de onderhandelingen voortduurden en de Belg onderhandelde met Juventus via zijn zaakwaarnemer. Vanaf nu is de deur dicht en Javier Zanetti heeft zich erover uitgelaten in de Gazetta dello Sport.

"Lukaku heeft ons verraden. We zijn allemaal erg teleurgesteld", geeft de Argentijnse legende toe (858 wedstrijden in het shirt van Inter Milan). "We hadden totaal ander gedrag van hem verwacht, als professional maar ook als man."

Krachtige woorden, maar de Nerazzurri waren heel ver gegaan in de onderhandelingen met Chelsea om te proberen een definitieve transfer van Lukaku te regelen. Tot op heden heeft de Rode Duivel nog geen club, ook al lijkt Juventus steeds dichterbij te komen.