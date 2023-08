Héél slecht nieuws voor Duivels: De Bruyne komt niet zonder kleerscheuren uit eerste duel

Manchester City zette het Burnley van ex-kapitein Vincent Kompany met gemak weg, maar het was toch geen al te beste avond voor Pep Guardiola en de zijnen. Draaischijf Kevin De Bruyne viel immers alweer uit.

De Bruyne kreeg last van zijn hamstrings, dezelfde blessure die hem in de Champions League-finale naar de kant haalde. Hij is een tijdje out en zal de interlands met de Rode Duivels tegen Azerbeidzjan en Estland missen.

Toen hij de bal met gestrekt been aannam, was het onmiddellijk duidelijk dat er een probleem was. "Hij is helaas weer geblesseerd”, zei Guardiola. “Het gaat om dezelfde blessure als in de Champions League-finale en hij zal een tijdje out zijn.”

KDB speelde in de voorbereiding amper matchen om die hamstrings te sparen, maar toch lijkt het erop dat City hem te vroeg heeft teruggebracht.