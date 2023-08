Zo reageert Charles De Ketelaere op zijn uitleenbeurt naar Atalanta

Twee weken geleden hadden AC Milan en Atalanta al een akkoord over een uitleenbeurt met aankoopoptie van Charles De Ketelaere. Toch duurde het nog even voor CDK overtuigd was.

Atalanta betaalt AC Milan 3 miljoen euro om Charles De Ketelaere te huren. Eind volgend seizoen kunnen ze hem dankzij een aankoopoptie voor 23 miljoen euro overnemen. Daarnaast zouden ook nog bonussen van 4 miljoen euro van toepassing zijn.

De Ketelaere liet Atalanta nog even wachten, want het akkoord tussen beide clubs was al een tijdje rond. Uiteindelijk ging hij toch over stag, want veel andere opties waren er eigenlijk niet. Bij AC Milan zou hij niet tot spelen toekomen.

“Dit was de juiste kans op het juiste moment”, zegt De Ketelaere aan Het Laatste Nieuws. “Ik ben ervan overtuigd dat ik hier veel speelminuten zal krijgen aangezien de speelstijl bij mijn kwaliteiten past.”

De Italiaanse club wou CDK ook al toen hij nog bij Club Brugge speelde. “Toen ik nog in België actief was, wilde Atalanta mij al. We spoelen nu één seizoen vooruit. Hier ben ik effectief. Ik sprak vandaag met coach Gasperini en hij zei me dat hij blij is dat ik er eindelijk ben. Dat gevoel is wederzijds. Ik zit hier op de juiste plek.”