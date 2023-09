Opvallend: voormalig Standard-coach kon job Jacky Mathijssen bij Belgische beloften overnemen, maar weigerde om deze reden

Gill Swerts werd enigzins verrassend de opvolger van Jacky Mathijssen bij de Belgische beloften. Maar dat helemaal anders kunnen lopen.

Want voor dat de bond dacht aan Gill Swerts, was ex-Standardcoach José Riga dé kandidaat om over te nemen als coach van de Belgische U21's.

Hij weigerde dit echter omdat hij het financiële aanbod niet aantrekkelijk genoeg vond. Hij zou minder gaan verdienen dan in zijn huidige functie: hoofdcoach van eerste amateurploeg USRL Visé.

Uiteindelijk schakelde de KBVB door naar Gill Swerts, die overkomt van Antwerp. Daar was hij eveneens coach van de beloften. Eerste opdracht voor Swerts in de strijd om EK-kwalificatie: de thuiswedstrijd tegen Kazachstan op 11 september.