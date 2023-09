Coach Gasperini haalt loftrompet boven voor herboren De Ketelaere: "Dat is wat hij hier vindt"

De eerste wedstrijden van Charles De Ketelaere bij Atalanta oogden veelbelovend. Tegen Monza wist de Belgische aanvaller zijn sterke wedstrijd te bekronen met een assist.

Coach Gian Gasperini heeft dan ook veel vetrouwen in zijn jonge aanvaller. "Hij tekende bij AC Milan, terwijl de helft van Europa hem wou hebben. Laten we dat niet vergeten."

"Hij heeft een moeilijk seizoen gehad, maar hij heeft veel geleerd in zijn eerste jaar bij een grote club. Wat hij hier vindt, is meer vertrouwen. We geloven echt in hem", aldus de Italiaanse oefenmeester voor Sky Sport Italia.

Gasperini gelooft dat zijn team een goed seizoen zal draaien. "Ik durf niet te zeggen in hoeverre we het team deze zomer hebben versterkt, omdat ik geneigd ben voorzichtig te zijn op dit gebied. Maar de wedstrijd van zaterdag doet me denken dat we een goed seizoen kunnen hebben."