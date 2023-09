'Details over transfer van Sergio Ramos naar Sevilla doet monden openvallen'

De cirkel is rond. Sergio Ramos keert terug naar Sevilla FC om zijn carrière af te sluiten bij zijn jeugdclub. Maar vooral: de verdediger toont opnieuw dat clubliefde wél nog bestaat.

Sergio Ramos had namelijk de kans om héél véél geld te verdienen. De Saoedische clubs stonden in de rij voor de 37-jarige verdediger. En de ene smeet met meer geld dan de andere.

De Spaanse media melden dat Ramos heeft gekozen voor zijn jeugdclub. Zijn salaris: amper één miljoen euro per seizoen. Veel geld voor de modale werkman, maar peanuts voor een voetballer.

Eén miljoen euro

Ramos is een jeugdproduct van Sevilla. In 2005 maakte hij de overstap naar Real Madrid. Bij De Koninklijke groeide hij uit tot absoluut icoon. De voorbije twee seizoenen was hij aan de slag bij PSG.