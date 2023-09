KV Oostende dreigt in wel heel vreemde handen terecht te komen, fans reageren nu al furieus: "Zullen we nooit mee akkoord gaan"

Bij KV Oostende wachten ze nog steeds op een overnemer. De Pacific Media Group wil daar ook aan meewerken, maar met wat ze nu op de proppen kwamen, gaan ze de onrust niet de kop indrukken.

Dit weekend was Paul Conway, de niet echt geliefde mede-eigenaar van KVO, in de Diaz Arena. "Nochtans weten we dat hij vandaag niets meer met het beleid van KV Oostende te maken heeft”, benadrukt de supportersfederatie van KV Oostende, de Kustboys, bij Het Nieuwsblad. “Verscheidene aandeelhouders bevestigden ons dat.”

Conway was aanwezig tijdens de wedstrijd tegen Jong Genk, maar niet om een gezellige avond te hebben. Hij had immers opvallend volk bij zich. Het gaat om een Rus die geïnteresseerd zou zijn in de club.

De supporters hebben al laten weten dat ze dat niet willen zien gebeuren. “Wegens de oorlog in Oekraïne zullen we nooit akkoord gaan met een Russische overnemer”, klinkt het nog bij de Kustboys.