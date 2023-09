'Stroomversnelling in transfer rond Charles De Ketelaere: afgerond tegen Kerstmis'

Charles De Ketelaere wordt echter gehuurd van AC Milan tot aan het einde van het huidige voetbalseizoen. In dit contract zit wel een aankoopoptie verwerkt.

Volgens de Italiaanse journalist Alessandro Schiavone, zou Atalanta nu alles willen versnellen en de transfer van De Ketelaere definitief willen maken voor kerst. Al zal de club uit Bergamo dan nog wel een aanzienlijke som moeten betalen.

Volgens Italiaanse media moet er nog zo'n 23 miljoen euro worden opgehoest. De 22-jarige aanvaller speelde bij Atalanta al zes wedstrijden. Hij kwam twee keer tot scoren, en kon twee assists leveren. Bij AC Milan kon hij geen enkel doelpunt maken in 40 wedstrijden.

Atalanta want to make De Ketelaere's move from #ACMilan permanent before Christmas. The story between the Belgian prince and the Rossoneri looks over