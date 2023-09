Vincent Kompany relativeert moeilijke periode met donkerste in zijn carrière: "Na dat jaar heb ik pure nederigheid geleerd"

Vincent Kompany kent een moeilijke periode bij Burnley, maar weet als geen ander hoe hij moet terugvechten. Zijn periode bij Hamburg heeft hem daarbij geholpen.

“Als je het over Hamburg hebt, ik was er de grootste aanwinst in de geschiedenis van de club. Ik kwam er aan en ik raakte meteen geblesseerd. Ik scheurde mijn achillespees en was negen maanden out", vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Maar die zware periode ging veel verder dan voetbal alleen. "Mijn moeder (Jocelyne) overleed in die periode, mijn zus kreeg kanker en de club die de Champions League ambieerde vocht plots tegen degradatie. Alle grote spelers waren op hetzelfde moment geblesseerd: Nigel De Jong, Jerome Boateng en Rafael van der Vaart. Dus de ploeg draaide helemaal niet.”

"Na dat jaar in Hamburg heb ik pure nederigheid geleerd. Je leert dat je nederig moet blijven als je op weg naar boven bent, ook als je in een neerwaartse lijn bent beland. Anders betaal je dat cash.”

“Daarom hoor je mij niet klagen”, is Kompany ervan overtuigd dat het goedkomt met Burnley. “Voor mij is het een cyclus. Dit is jaar twee in een cyclus van drie, vier of vijf jaar. Ik zie een veelbelovend team.”