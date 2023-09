Geïrriteerde Mourinho na dramatische start Lukaku en co: "Nu zou ik het probleem zijn?"

Zijn slechtste start ooit. Met AS Roma staat José Mourinho na een troosteloze 5/18 pas zestiende in de Serie A.

In zijn eerste seizoen won hij nog de Conference League met Roma, in zijn tweede verloor hij de finale van de Europa League. Het derde seizoen van José Mourinho is dramatisch van start gegaan, al is dat volgens de Portugese coach allesbehalve zijn schuld.

“Drie maanden geleden zeiden ze dat het een ramp zou zijn, als ik zou vertrekken. En nu zou ik het probleem zijn?”, vroeg hij zich af op de persconferentie voor Frosinone.

“Ik weet niet wat er over mij gezegd en geschreven wordt. Maar ik weet wel dat ik niet het probleem ben. Achter elke situatie zitten er telkens meerdere factoren. Als we winnen, zeg ik ook niet dat die zege dankzij mij tot stand gekomen is."

"Hetzelfde geldt voor een nederlaag. Ik ben hier alleen maar om elke dag het beste van mezelf te geven aan de zijde van mijn spelers en de fans.”