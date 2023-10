Heisa rond Lukaku nog niet gedaan: Inter-CEO deelt sneer uit aan Lukaku

De spits wordt tot aan het einde van het seizoen verhuurd aan AS Roma door Chelsea. Inter leek lange tijd in pole position om hem over te nemen. Dit gebeurde echter niet.

De CEO van Inter, Marotta, verbrak onlangs de stilte en praatte over de zomer van Lukaku. Hij kon het niet laten om een sneer uit te delen aan de Belg.

"Lukaku of Icardi? Op basis van hoe de dingen zich hebben ontwikkeld, zou ik Mauro Icardi kiezen. Lukaku kan natuurlijk zeggen wat hij wil, maar we hebben hem altijd gerespecteerd... en dan maakt geld het verschil in voetbal", vertelde hij aan het Italiaanse Festival dello Sport.

šŸ”µ Inter CEO Marotta: “Lukaku or Icardi? Based on how things have developed, I’d pick Mauro Icardi”.



“Lukaku can say whatever he wants of course but we always respected him… and then money makes the difference in football”, told Festival dello Sport. pic.twitter.com/3jRwKVhKy4