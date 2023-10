Inter-CEO zet Lukaku zwaar op scherp voor duel van volgende week met uitspraken die hem zullen prikkelen

De persconferentie die Romelu Lukaku gaf tijdens de interlandbreak is niet in goede aarde gevallen bij Inter. De Rode Duivel beloofde dat hij eens de waarheid ging zeggen over de hele transfersoap van deze zomer. Intussen heeft Giuseppe Marotta, CEO van Inter, alvast de zaken op scherp gezet.

Volgende week moet Lukaku met AS Roma immers op bezoek bij Inter. En daar hebben ze hem al een warm ontvangst beloofd. Lukaku was er heel succesvol, maar de transfersoap van deze zomer heeft er ingehakt. Zeker omdat er ook over een flirt met Juventus werd gesproken. Uiteindelijk verkaste hij naar Roma, waar hij onder José Mourinho weer helemaal openbloeit. Inter-CEO Guiseppe Morata laat nu weten dat zijn terugkeer hem weinig doet. "Lukaku is het verleden. Niemand bij Inter denkt nog aan hem. Werkelijk niemand, op geen enkel niveau van de club", vertelt hij in La Gazzetta dello Sport. "Een dossier zoals dat van Lukaku, daar moet je rekening mee houden. Zo zit de voetbalwereld nu eenmaal in elkaar. Het is niet de eerste keer dat een speler liet uitschijnen bij Inter te willen blijven, maar uiteindelijk toch iets anders dacht."