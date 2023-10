Ajax is nu ook het lachertje van Europa: "Het is genoeg om Cruijff zich te doen omdraaien in zijn graf"

De crisis bij Ajax zit diep. Na het ontslag van trainer Maurice Steijn probeerden de Amsterdammers iets anders in de Europa League-match tegen Brighton: verdedigen in plaats van aanvallen. En ook dat liep niet goed af.

Brighton maakte er 2-0 van en de Britse kranten herkenden Ajax niet. "Laten we dat nog eens opschrijven: Brighton, een club die 34 jaar niet op het hoogste Engelse niveau speelde voor zijn terugkeer in 2017, gaf het machtige Ajax, de uitvinders van het moderne voetbal, voetballes", schrijft The Guardian.

"Het is niet moeilijk om voor te stellen dat Brighton-fans weinig moeite zullen hebben om dit moment in de toekomst in herinnering te brengen. Het was verontrustend om een Ajax-ploeg fysiek en defensief voetbal te zien spelen, maar het was voor een deel wel begrijpelijk."

Voor Brighton deed de zege uiteraard deugd. "Al is dit niet het Ajax van weleer. Vijftig jaar nadat Johan Cruijff hen inspireerde tot een hattrick van Europa Cups, zijn ze geen schim van de ploeg die bijdroeg aan het legendarische Totaalvoetbal. Tegen hun principes in verdedigden ze en zakten ze in en probeerden ze hun kans te grijpen in de tegenstoot. Het is genoeg om Cruijff zich in zijn graf te laten omdraaien, zou je zeggen", aldus The Daily Mail.