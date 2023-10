🎥 Will Still krijgt naar eigen zeggen "debiele rode kaart"

Stade Reims won zaterdag met 1-0 van Lorient. Will Still werd echter wel getrakteerd op een rode kaart.

Het Reims van trainer Will Still had het niet gemakkelijk met Lorient. Pas vijf minuten voor tijd kon de thuisploeg scoren tegen Lorient, de nummer twaalf uit de klassering.

Invaller Josh Wilson-Esbrand trapte Reims met een heel mooie plaatsbal op voorsprong. Drie minuten voor tijd was Will Still door scheidsrechter Benoit Bastien met rood naar de tribune verwezen.

Na de wedstrijd deed onze landgenoot het verhaal over zijn uitsluiting. “Het is een debiele rode kaart. Ik maakte me gewoon wat druk, dus het is een beetje dom zoals je kan zien. Ik had niet zo mogen reageren, maar het is gebeurd”, zei Still.

Toen hij de beelden bekeken had, ging hij zich excuseren bij de scheidsrechter van dienst. Reims is voorlopig vierde in de stand, op vijf punten van leider Nice.

🤣🤣 La réaction de Will Still sur son carton rouge !#SDRFCL pic.twitter.com/9MsSQv4xZf — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 28, 2023