Premier League-coach pakt uit met straffe uitspraak: "Hopelijk kan ik bij deze club blijven tot mijn dood"

Sommige coaches houden wel erg veel van hun club. Dat is ook het geval bij Chelsea, daar pakte Mauricio Pochettino uit met een straffe uitspraak.

Volgens The Telegraph vertelde Mauricio Pochettino dat hij graag nog heel zijn leven bij Chelsea blijft. "Hopelijk kan ik tot mijn dood bij Chelsea blijven! 20 of 25 jaar, maar in het voetbal weet je het nooit..."

Chelsea gaat maandagavond op bezoek bij Tottenham Hotspur. Hij was vijf jaar coach bij de club en heeft ook voor hen nog veel liefde. Dat steekt hij niet onder stoelen of banken. "Ja, onze relatie brak wel toen ik mijn contract afmaakte", begon de coach.

"Maar we hebben het over de emotionele banden en gevoelens, en die zijn niet verbroken. Die worden ook niet verbroken als ze me uitjouwen. Het zal mijn geschiedenis, mijn verleden niet veranderen. Het is iets dat je altijd bij zal blijven", besluit Pochettino.