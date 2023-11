Je kan Lukaku maar op één manier afstoppen: "De beste spits waar ik ooit mee werkte"

Nee, we gaan niet gauw weer zo'n spits hebben in België. Romelu Lukaku is simpelweg het beste wat we ooit gehad hebben. Een monster in de box. De 30-jarige Lukaku scoort als hij fit is en goed wordt aangespeeld, dat is de conclusie die je uit de match tegen Azerbeidzjan mag trekken.

We weten natuurlijk al langer dat Lukaku bij de Duivels een doelpuntenmachine is. 72 goals in zijn laatste 71 interlands, dat zijn cijfers om van te duizelen. En nu zullen er velen zeggen: het was maar tegen Azerbeidzjan... Wel, zag u er in de tweede helft iemand twee maken?

Lukaku is gewoon zo'n aanspeelpunt dat je niet kan missen. Getuige daarvan de drie verschillende assistgevers bij zijn eerste drie doelpunten. Doku schilderde de eerste op zijn knikker, Trossard zag hem vanuit zijn ooghoek lopen en Faes deed hetzelfde als Doku. "De beste spits waar ik ooit mee werkte", aldus Tedesco achteraf.

Als de bal goed komt, hangt hij binnen het kader. Als hij matchritme heeft tenminste. Dat was het probleem in die match tegen Kroatië op het WK in Qatar. De Lukaku van zondag had één en waarschijnlijk meerdere van die kansen gewoon afgemaakt. Daar mag u gif op innemen. "Hij weet de goal exact staan, hij moet ze zelf niet zien", voegde Tedesco toe.

Lukaku kan maar op één manier gestopt worden

Lukaku moet het niet meer hebben van zijn snelheid, al heeft hij die nog altijd. Hij is een dodelijk wapen geworden met het hoofd. Een aspect van zijn spel dat hij zoveel verbeterd heeft in de loop der jaren. Maar ook het gebruik van zijn lichaam. Als je als verdediger in zijn rug zit, heb je op voorhand al verloren. "Hij gebruikt zijn lichaam zo goed", zei ook de bondscoach.

Italië hield hem ooit in bedwang door één verdediger voor en één verdediger achter hem te laten spelen. Dat is de enige manier: hij mag de bal niet krijgen in de box. En dan nog... 297 goals en 93 assists in zijn hele clubcarrière, over 614 matchen. Aan de top van zijn kunnen.