Stijn Vreven komt met zeer opmerkelijke uitspraken over ontslag bij KV Oostende

Stijn Vreven werd onlangs ontslagen als hoofdcoach van KV Oostende. De Kustboys kennen een moeilijk seizoen en er werd meteen naar coach Vreven gekeken die zijn koffers mocht pakken.

Maar Stijn Vreven was niet meteen opgezet met dit ontslag. Ik zit al 35 jaar in het voetbal en relativeringsvermogen komt met de jaren. Of ik niet meer verrast kan worden? Dat is niet hetzelfde. Deze keer was ik toch verrast", begint de ex-coach van KVO bij TVL Sportfcafé.

"Ik ben volgens mij de eerste coach die wordt ontslagen door een interim-ceo die eigenlijk voor een potentieel nieuwe overnemer van de club werkt. Dat die macht heeft om een trainer te ontslaan zonder dat ik daar een woord mee gesproken heb, dat is toch bizar."

Volgens Vreven gaat het verder dan de resultaten alleen. Hij kwam met enkele opmerkelijke uitspraken. "Er was wel een voorgeschiedenis. Zij wilden een speler verkopen tijdens de winterstop en die moest ik gaan opstellen", beweert de Belgische coach.

"Daarnaast was er nog een speler, die dit seizoen amper speelde, die dringend meer kansen moest gaan krijgen want hij zag daar een potentiële Salzburg-speler in. Hij is een adept van Salzburg. Dan weet je dat het snel over en out kan zijn."