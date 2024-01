'Geïnteresseerde club meldt zich: Felipe Avenatti op weg naar de uitgang bij KV Kortrijk'

De tweede passage van Felipe Avenatti bij KV Kortrijk loopt eind dit seizoen af. De Uruguayaan zou echter tijdens de winter het schip nog kunnen verlaten.

Ook al is hij nog maar 30 jaar oud, Felipe Avenatti heeft al voor heel wat ploegen, waaronder ook enkele Belgische, gespeeld. Momenteel is hij aan de slag bij KV Kortrijk, waar zijn contract in juni afloopt.

Momenteel komt hij ook niet echt veel in actie bij de hekkensluiter van de Jupiler Pro League. Hij moet zich tevreden stellen met een invalbeurt hier en daar. De spits scoorde dit seizoen dan ook nog maar twee keer.

De marktwaarde van Avenatti bedraagt op dit moment nog 700.000 euro. Hij staat volgens Het Laatste Nieuws in de belangstelling van Club Atlético Peñarol, een ploeg uit zijn geboorteland Uruguay.

Over welke deal en onder welke voorwaarden dat zou zijn is momenteel nog niets geweten.