Voorzitter van Beerschot reageert op kritiek van vertrokken Andreas Wieland

Andreas Wieland koos er vorige week voor om Beerschot te verlaten. Zijn job werd overgenomen door Dirk Kuyt.

Ondanks de leidersplaats in de Challenger Pro League koos trainer Andreas Wieland van Beerschot ervoor om te vertrekken bij de club. Hij gaat een nieuwe uitdaging aan in de omkadering van LASK Linz in zijn thuisland.

Met Dirk Kuyt heeft Beerschot al een opvolger gevonden. “We zijn zeer blij dat we Dirk hebben kunnen overtuigen”, zegt voorzitter Francis Vrancken van Beerschot aan Gazet van Antwerpen.

“Dit is een nieuwe start. Het is duidelijk dat we opnieuw naar 1A willen promoveren en het is fantastisch dat Dirk ons wil helpen om die droom te realiseren.”

Vooraleer hij vertrok bij Beerschot trapte Wieland nog eventjes na naar de club. “Het is geen geheim dat onze samenwerking met United World niet eenvoudig verloopt”, gaat Vrancken verder.

“Zij zitten in Genève, wij hier. Maar we doen ons best en we zullen strijden met de wapens die we hebben. En we kijken hoopvol naar de toekomst. Een termijn plakken op de overname? Dat doen we niet meer, want daar worden we dan telkens op afgerekend.”