Wieland looft Beerschot, maar trapt ook nog eens goed na

Andreas Wieland koos eind vorig jaar verrassend om te vertrekken bij Beerschot. Hij gaat opnieuw aan de slag bij LASK Linz in zijn thuisland.

Dat er een gebrek aan ambitie is, is voor Wieland niet de hoofdreden van zijn ontslag, zo laat hij weten aan Gazet van Antwerpen. “Nee, dat is slechts een van de redenen”, klinkt het bij de ex-trainer. “En een gevolg van de hoofdreden: een afwezige hoofdaandeelhouder. Ik had al tien maanden niets meer gehoord van United World”

Onbegrijpelijk voor Wieland. “Dat kan toch niet? Beerschot is een fantastische club met fantastische supporters. Een slapende reus. Maar in alle eerlijkheid: Beerschot heeft de foute eigenaar. United World houdt de ontwikkeling van de club tegen.”

Nochtans is de kans op promotie er wel degelijk. “Het geloof in de spelersgroep is groot. En terecht. Ze hebben de kwaliteiten om het af te maken. Ik hoop ook uit de grond van mijn hart dat Beerschot promoveert. Maar de spoeling is dun. Er mag weinig misgaan.”

Wieland twijfelde lang om te vertrekken, omdat hij vreesde voor onrust in de kleedkamer. “Het was de moeilijkste beslissing in mijn carrière om Beerschot vroegtijdig te verlaten. Maar intussen heb ik alle spelers telefonisch gesproken. Ze begrepen me wel.”

“Gelukkig hebben zij tot dusver weinig te maken met de bestuurlijke kant van de club. De financiële problemen zijn ook niet zo nijpend dat ze bijvoorbeeld moeten vrezen voor hun loon. Ik verwacht dan ook niet dat er tijdens de winterstop nog vertrekkers zullen zijn.”

Het contract van Wieland bij LASK Linz is zo goed als rond. “We werken aan de laatste punten en komma’s. Wellicht zal LASK ook een kleine vergoeding voor mij betalen aan Beerschot”, besluit de Oostenrijker.