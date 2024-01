'Maandag medische testen: KAA Gent geeft miljoenen uit en heeft opvolger Fofana binnen'

KAA Gent heeft opnieuw de nodige miljoenen weten binnen te rijven dankzij de uitgaande transfer van Malick Fofana naar het Franse Olympique Lyon. Ondertussen staat de opvolger al helemaal in de pijplijn.

Zoals we een paar dagen geleden al wisten te melden: de 23-jarige winger Daisuke Yokota - die we niet mogen verwarren met de gelijknamige 41-jarige Japanse beelden kunstenaar - is op weg naar de Ghelamco Arena.

De Japanner kan op meerdere aanvallende posities uit de voeten en wordt daarmee meteen een polyvalent alternatief annex opvolger voor de al even polyvalente jonge Belg Malick Fofana. Momenteel speelt hij nog in de Poolse competitie bij Gornik Zabrze, waar hij goed was voor zeven goals en een assist.

Transferprijs van om en bij de twee miljoen euro voor Daisuke Yokota

Met dat team moest hij normaliter dit weekend in Duitsland een toernooi spelen, maar Daisuke Yokota heeft de afreis niet gemaakt. Diverse Poolse bronnen maken dan ook duidelijk dat de deal nakend is en hij naar Gent zal komen.

Met de deal zou ongeveer twee miljoen euro gemoeid zijn. Volgens een Poolse UEFA-reporter legt de Japanse winger op maandag zijn medische testen af, waarna hij meteen kan aansluiten bij de Buffalo's. De bekerwedstrijd tegen Club Brugge op dinsdagavond komt mogelijk te vroeg, tegen het weekend kan Gent mogelijk al op hem rekenen.