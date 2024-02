'Luka Modric wil Real Madrid na 12 jaar verlaten en naar deze competitie trekken'

In 2012 maakte Luka Modric de overstap van Tottenham Hotspur naar Real Madrid. Ondertussen speelde hij al 515 wedstrijd in het truitje van Madrid.

Maar na 12 jaar lijkt hij weg te willen. Dit seizoen is de middenvelder lang geen onbetwiste basisspeler meer onder Ancelotti. Hij mag geregeld nog starten, maar komt vaak vanop de bank op het veld en speelde dit seizoen slechts twee volledige wedstrijden in de competitie.

Volgens transferexpert Ekrem Konur zou Modric graag volgende zomer vertrekken. Hij wil dan de overstap maken naar de Saudische Pro League, zoals veel ervaren spelers al deden. Modric is 38 en ziet zijn contract in juni aflopen.

Real Madrid's Croatian player Luka Modric is eager to transfer to the Saudi Arabian Pro league during the summer transfer window. pic.twitter.com/I7ClOUUiHj