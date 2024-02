Referee Department grijpt serieus in: voorzitter en scheidsrechtersbaas Bertrand Layec vertrekken, nieuwe directeur voorgesteld

De KBVB meldt dat Herbert Fandel niet langer voorzitter zal zijn. Het was een beslissing die hij zelf heeft genomen. "Wegens persoonlijke redenen en omdat ik als voorzitter van de Belgische scheidsrechters mijn verantwoordelijkheid wil nemen voor de huidige situatie, leg ik mijn functie met onmiddellijke ingang neer."

"Ik hoop dat dit de druk op onze scheidsrechters wegneemt, want ze staan de komende weken en maanden voor moeilijke opdrachten. Het was een eer om voorzitter te zijn van de Belgische arbitrage", klinkt het bij Fandel via de officiële kanalen.

Peter Willems zal de nieuwe directeur van het PRD worden. 'Peter Willems krijgt als directeur de opdracht om het PRD verder te professionaliseren, en het niveau van de arbitrage in ons land verder te verhogen. Hij wordt hierin bijgestaan door verschillende experten', klinkt het bij de KBVB.

'Stephanie Forde blijft verantwoordelijk voor het operationele luik van de Belgische arbitrage, en Frank De Bleeckere voor de begeleiding en doorstroming van jonge scheidsrechters. Kevin Blom en Christophe Dierick zijn verantwoordelijk voor de VAR.'

Bertrand Layec zal na dit seizoen ook niet langer scheidsrechtersbaas zijn. 'Bertrand Layec ten slotte, blijft verantwoordelijk voor de technische ondersteuning van de scheidsrechters. In juni van dit jaar loopt het contract van Layec af, en verlaat hij dus de KBVB.'

Er wordt ook gecommuniceerd wat het takenpakket van Peter Willems inhoudt. Hij zal bijvoorbeeld de scheidsrechters aanduiden.

'Na een aantal bewogen maanden, rekent CEO Piet Vandendriessche op Peter Willems om de rust bij het PRD te laten terugkeren. Willems staat in voor de organisatie van de dagelijkse werking. Zo zal hij het proces van de aanduiding van de scheidsrechters overzien.'

'Die aanduidingen zullen worden beslist in team, en op basis van de beschikbare data. Die data laten toe om de kwaliteit van de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters in het professionele voetbal op een objectieve manier op te volgen.'

