'KAA Gent denkt toch aan hem als opvolger voor Hein Vanhaezebrouck'

De stoel van Hein Vanhaezebrouck bij KAA Gent zou aan het wankelen zijn. Hier en daar klinkt het al luidop dat er na dit seizoen sowieso afscheid zal worden genomen. Rest de vraag: wie komt er dan in de plaats?

KAA Gent verloor ook op bezoek bij Standard met 4-2 en lijkt zo nog héél zwaar te moeten knokken om play-off 1 te gaan halen. En dus is de vraag: wat na dit seizoen met de Buffalo's? Mogelijk kiest Sam Baro in de zomer voor een nieuwe coach.

Wie dat dan moet gaan worden? In 90 Minutes heeft Filip Joos alvast een naam van een mogelijke opvolger geopperd: Besnik Hasi. "AA Gent denkt toch aan Besnik Hasi als opvolger van Hein Vanhaezebrouck", opperde Filip Joos alvast. "Hij zal wel een van de mannen zijn waar naar gekeken wordt en voor Vanhaezebrouck is het voorbij bij Gent aan het einde van het seizoen, al zal hij zelf niet vertrekken."

Besnik Hasi zorgt voor fenomenale cijfers bij KV Mechelen

Het is inderdaad straf wat Hasi met KV Mechelen heeft neergezet. Malinwa kan zelfs al gaan ruiken aan play-off 1, want het won dit weekend ook op bezoek bij Cercle Brugge. De resultaten die Mechelen sinds de komst van Hasi heeft neergezet, zijn fenomenaal.

Besnik Hasi voelt zich goed in Mechelen en sluit een verlengd verblijf niet uit, maar hij tekende in november wel maar een contract tot het einde van het seizoen en kan dus in principe opnieuw vertrekken. Er zouden nog andere clubs wel wat zien in de coach.