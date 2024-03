Nog grote zorgen voor Domenico Tedesco? Rode Duivel moet mogelijk forfait geven voor komende interlands

De Rode Duivels spelen binnenkort twee oefenwedstrijden. Kevin De Bruyne zal al niet meegaan omwille van een blessure, maar er zou nog slecht nieuws kunnen zijn.

Thibaut Courtois zal niet mee naar het EK in Duitsland gaan, liet hij eerder al weten. Domenico Tedesco zal dus voor een andere doelman moeten kiezen. Normaal gaat het dan tussen Matz Sels en Koen Casteels.

Maar de keuze zou een stuk makkelijker kunnen zijn voor de komende interlands. Casteels speelde zaterdag niet mee met Wolfsburg. Hij zou een schouderblessure hebben.

Koen Casteels out voor de komende interlands?

Zo zou het dus kunnen dat Casteels forfait moet geven voor de komende interlands. Er is nog geen blessure-update gekomen, dus het wordt nog even bang afwachten.

De Rode Duivels spelen op 23 maart in Ierland. Op 26 maart trekt de nationale ploeg dan weer naar Wembley voor een duel met Engeland.

Kevin De Bruyne is al de grote afwezige. Hij mag thuisblijven omdat hij last had. Nu blijft het hopen dat Casteels wel mee zal kunnen.