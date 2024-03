Peter Vandenbempt komt met twee grote opmerkingen bij het ontslag van Rik De Mil

Rik De Mil is niet langer trainer van Westerlo. De club tilde bijzonder zwaar aan de zes minuten extra tijd waarin niet gevoetbald werd.

Peter Vandenbempt was zondag aanwezig in Het Kuipje toen de salonremise plaatsvond. Hij wist eerst niet wat hij te zien kreeg, maar ging na afloop van de wedstrijd wel in gesprek met beide trainers.

“Dat hij vandaag ontslagen zou worden, had ik niet meer verwacht”, zegt Vandenbempt aan Sporza over de gevolgen van de wedstrijd tussen Westerlo en KRC Genk. “Maar dat de Turkse bazen dat overwogen, had ik gisteren nog wel gehoord. Ze waren bijzonder verontwaardigd.”

Maandag was al te horen dat de club, nadat ze een statement de wereld instuurden, zichzelf wou indekken. Het ontslag zou nog een krachtiger signaal in die richting zijn. “Dat Westerlo dit allemaal doet om een straf te ontlopen van het bondsparket, kan ik ontkrachten”, gaat Vandenbempt evenwel verder.

Zeer zware sanctie voor De Mil

Toch heeft Vandenbempt een dubbel gevoel bij dit ontslag. “Veel mensen uit het professionele voetbal begrijpen niet waarom we er ons zo in opwinden. Zij vinden dat normaal. Maar of het dan het ontslag van Rik De Mil moest zijn, is wat anders. Ik vind het een menselijk zeer zware straf voor De Mil.”

Volgens Vandenbempt had de club andere mogelijkheden, maar koos ze voor een heel drastische maatregel. Het zal voor De Mil in ieder geval niet gemakkelijk worden om nog een nieuwe job als trainer te vinden. Dit zal hem zeker een hele tijd achtervolgen.