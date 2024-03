Rode Duivels moeten het ook zonder potentiële vervanger voor De Bruyne doen: "Hij bleef geblesseerd thuis"

Ze blijven vallen als vliegen bij de Rode Duivels voor de oefeninterlands tegen Ierland en Engeland. De Rode Duivels vertrokken deze middag naar Dublin, maar deden dat zonder de geblesseerde Charles De Ketelaere.

De Ketelaere heeft last aan de adductoren en stapte dus niet mee op het vliegtuig. De vraag is of hij straks wel nog afreist naar Engeland om dinsdag in Dublin te spelen. Het lijkt er niet op dat de KBVB risico's met hem gaat nemen.

Zijn club Atalanta zou daar immers ook niet blij mee zijn. De kans is groot dat hij gewoon weer naar Italië gaat om zich daar medisch te laten checken en te revalideren.

UPDATE: Charles De Ketelaere didn't travel to the Republic of Ireland due to a minor adductor injury. Speedy recovery, Charles. 🙏 pic.twitter.com/BlOBIZc10R — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 22, 2024

Voor Domenico Tedesco is het wel een streep door de rekening. De bondscoach had in zijn achterhoofd om De Ketelaere eens te testen op de positie van Kevin De Bruyne.

CDK heeft daar ook het profiel voor en die rol ligt hem meer dan de positie van diepe spits, waar hij al enkele keren uitgespeeld werd.

Tedesco heeft met Leandro Trossard en eventueel Dodi Lukebakio en Arthur Vermeeren wel nog genoeg opties op die positie.