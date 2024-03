Vergeten in België, maar... in Nederland kijken ze hun ogen uit met wat Belgische trainer presteert: "Maestro!"

Willem II staat autoritair aan kop in de Keuken Kampioen Divisie. Met nog zeven matchen te spelen hebben ze acht punten voorsprong op Roda JC, dat wel nog een match minder gespeeld heeft.

Peter Maes krijgt enorme lof voor zijn werk bij de Tilburgers. Hij pakte 58 punten in 25 wedstrijden, goed voor 2,26 punten per match.

Met 64 gemaakte doelpunten en slechts 28 tegen is hun doelpuntensaldo van +36 ook het strafste in de Nederlandse tweede klasse.

Toch straf als je weet dat Maes in september 2021 werd ontslagen bij Beerschot en twee jaar zonder club zat. In België wou niemand hem meer een kans geven.

Hij staat bekend als een coach die zijn teams organisatorisch op punt krijgt en tactisch laat spelen. In Nederland ligt soms te veel de nadruk op de aanval en de aanpak van Maes werkt er.

58 - @WillemII coach Peter Maes collected 58 points from his first 25 @1e_Divisie games, the highest number for a coach in his first 25 matches in the competition since Martin Koopman in 1999 (61). Maestro. pic.twitter.com/osyHyeVEAz