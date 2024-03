'Kersverse Rode Duivel geniet interesse van AC Milan en clubs uit Premier League'

Koni De Winter wordt gevolgd door meerdere clubs, ook al wil hij graag nog wat bij Genoa blijven. Het zal belangrijk worden om zijn situatie te volgen tijdens de transferperiode.

Sinds zijn optreden in de wedstrijd tegen Ierland, is Koni De Winter echt een Rode Duivel. Nu hoort hij bij de spelers die in aanmerking komen om naar het EK te gaan met de Rode Duivels.

Maar de interlandperiode is ondertussen afgelopen na wedstrijden in Dublin en Londen. Dit weekend zal hij met Genoa tegen Frosinone spelen.

AC Milan, Wolverhampton en Everton geïnteresseerd in De Winter

Dit seizoen heeft De Winter duidelijk al heel wat indruk gemaakt. Volgens Italiaanse media heeft AC Milan interesse, terwijl de verdediger zelf ook gelukkig zou zijn met een toekomst bij Genoa, dat een aankoopoptie heeft.

Die wordt overigens verplicht wanneer De Winter in 23 wedstrijden meer dan 45 minuten speelt. Momenteel zit hij aan 21 wedstrijden waarin hij zeker de helft van de speeltijd had...

Maar daar houdt het niet op. Volgens Tuttomercatoweb zouden Wolverhampton en Everton ook geïnteresseerd zijn in de jonge Belg.