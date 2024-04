Cercle Brugge is de luis in de pels die meedoet voor de prijzen: "Het is als een tsunami"

Na een moeilijke wedstrijd tegen Club Brugge, heeft Cercle zich weten te bewijzen tegen Union Saint-Gilloise (2-3). Miron Muslic was bijzonder trots op zijn mannen.

Als Union Saint-Gilloise verslagen leek, was het precies het tegenovergestelde aan de overkant: Cercle Brugge tekende voor de verrassing van de speeldag. Miron Muslic was een vermoeide maar gelukkige coach, zoals hij bevestigde in het post-match interview.

"We moesten vechten, we moesten 99 minuten overleven. We hebben alles gegeven, de tank is helemaal leeg. We hebben laten zien dat we kunnen concurreren met de beste teams. Cercle is een team van hoog niveau, daarom nemen we deel aan de Champions' Play-offs," verklaarde hij.

Cercle gaat voorbij Club

De coach van groen-zwart is trots dat zijn team tot het einde toe hun voorsprong heeft kunnen behouden: "We hebben ook laten zien dat we de intensiteit tot de laatste fluitsignaal kunnen behouden. Onze goede start? Dat is Cercle, als een tsunami."

Hij vergat ook niet om zijn doelman Warleson te bedanken, die enkele cruciale reddingen deed: "Hij was ook erg sterk, hij staat er altijd in de grote wedstrijden.

Met deze overwinning in het Dudenpark kan Cercle de luis in de pels van de andere teams worden. Wie had dat verwacht begin dit seizoen? De Vereniging doet volop mee voor de Europese tickets.