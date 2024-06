Dan toch transfer naar Europese topclub voor Arnaud Bodart? Doelman kan doublure worden van andere Belgische goalie

Standard heeft geld nodig en rekent op een uitgaande transfer van Arnaud Bodart. Toch bleek de belangstelling in de doelman beperkt te zijn. Maar nu zou er toch een Europese topclub op de proppen te zijn gekomen.

Bodart speelde normaal gezien zijn laatste match als doelman van Standard Luik op 23 april 2024 en had toen al besloten om niet langer te blijven bij de club. Hij wil graag een nieuwe uitdaging aangaan.

Het clubbestuur van Standard Luik had eerder al besloten om Matthieu Epolo als nieuwe doelman aan te nemen, waardoor Bodart geen plaats meer heeft bij de club.

Er zijn twee clubs die geïnteresseerd zijn in Bodart, een Franse en een Italiaanse ploeg. Het is echter onduidelijk of een van deze clubs bereid is om de transfersom van 4 miljoen euro te betalen voor de doelman.

De Italiaanse club is intussen bekend. Volgens de Waalse journalist Sacha Tavolieri gaat het om AS Roma. De Romeinen zijn op zoek naar een doublure voor... Mile Svilar.

De Belgisch-Servische doelman is afgelopen seizoen eerste doelman geworden en Rui Patricio zijn contract loopt af en Roma is niet van plan om de verbintenis met de 36-jarige doelman te verlengen.