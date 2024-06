Roberto Martinez maakt opvallende belofte aan Portugezen, die hij bij de Rode Duivels nooit gemaakt heeft

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Portugal gaat deze Euro in als een serieuze outsider. Zal het nationale team in staat zijn om mee te strijden voor de uiteindelijke overwinning?

Ondanks een recente nederlaag tegen Kroatië in een oefenwedstrijd, komt Portugal met enige vertrouwen aan op het EK.

Tijdens de kwalificatie behaalden de Portugezen tien overwinningen in tien wedstrijden, een perfecte balans voor de komst van Roberto Martinez met een doelsaldo van 36 - 2.

Zoals gewoonlijk is de selectie goed gevuld en overstijgt ze de grens van één miljard euro aan gecumuleerde marktwaarde op Transfermarkt (tegenover 584 miljoen voor België).

Roberto Martinez probeert de druk te verlichten

Tijdens de persconferentie beloofde de voormalige bondscoach van de Rode Duivels de Portugezen iets groots: als het team de eindstreep haalt, zegt hij klaar te staan om de supporters naar het heiligdom van Fátima te begeleiden, een bedevaartsoord gelegen in het centrum van het land, "voor een goed feest".

Hij had opvallend genoeg hetzelfde gebaar niet gemaakt bij een zege van de Rode Duivels in voorgaande edities. Portugal begint zijn toernooi over vijf dagen met een eerste wedstrijd tegen Tsjechië. Daarna staan Turkije en Georgië op het programma.