Voetballegende en bondsvoorzitter zet Oekraïne op scherp en rekent op neutrale fans

Oekraïne schopte het tot op het EK in Duitsland. Het speelt in dezelfde poule als de Rode Duivels.

Oekraïne is de derde tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase van Euro 2024 in Duitsland. Het nationale team wil stunten op het kampioenschap.

Voor Oekraïne is het EK in Duitsland het eerste grote toernooi sinds de Russische invasie in het land en dat wil voetballegende en bondsvoorzitter Andrij Sjevtsjenko gebruiken om de steun te krijgen van de neutrale fans in Europa.

“Ik geloof dat het team zich op het EK niet alleen zal voelen”, vertelde de voormalige spits aan Sporza. “We zijn gedwongen ver van ons thuisland en wortels te spelen, en hebben veel warmte ontvangen. De mensen hier zijn in onze geschiedenis geïnteresseerd.”

Oekraïne krijgt al twee jaar af te rekenen met de oorlog tegen Rusland. De thuiswedstrijden werden op een andere locatie afgehandeld, maar dat weerhield de ploeg niet van zich te kwalificeren voor de eindfase van het Europees kampioenschap.

“"Onze kwalificatie is het bewijs dat ons land wil leven, wil juichen, het dagelijks leven niet wil opgeven, dat het verder wil kijken dan het conflict. Als we het ver schoppen, zal het ons veel moreel bezorgen”, aldus Sjevtsjenko.