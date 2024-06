OFFICIEEL: STVV heeft opvolger voor Thorsten Fink gevonden

Na het vertrekt van Thorsten Fink moest STVV op zoek naar een waardige vervanger. Die hebben ze daar nu gevonden met Christian Lattanzio.

STVV zag de afgelopen weken heel wat pionnen naar KRC Genk trekken. Eerst koost Thorsten Fink ervoor om naar de rivaal te trekken.

Nadien werd Jarne Steuckers overtuigd om zijn coach te volgen en Matte Smets staat op het punt om hetzelfde te doen.

Maar de club kon nu wel goed nieuws meedelen. 'Achter de schermen werkten de sportieve beleidsmakers van STVV de voorbije weken hard aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Dat mondt vandaag uit in de aanstelling van een nieuwe hoofdtrainer, met name Christian Lattanzio.'

'De 52-jarige Lattanzio werkte eerder samen met coaches als Roberto Mancini en Fabio Capello. Hij begon zijn carrière bij Manchester City, waar hij actief was binnen de academie', gaat de club trots verder.

'In het zog van Patrick Vieira stak hij vervolgens de oceaan over: daar ging hij aan de slag bij New York City. In dezelfde groeiende MLS competitie coachte Christian ook Charlotte naar de play-offs.'