Slecht nieuws over mogelijke terugkeer van Thomas Meunier

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zullen we Thomas Meunier nog in actie zien tijdens dit EK? De speler van Trabzonspor maakt officieel deel uit van de selectie, maar er is een vreemd gerucht opgedoken...

Thomas Meunier raakte geblesseerd tijdens het eerste kwartier van de vriendschappelijke wedstrijd tegen Luxemburg. Nadien werd duidelijk dat hij niet met de groep mee naar Duitsland zou trekken. Bondscoach Tedesco besloot ook om geen vervanger mee te nemen. Er is echter maar weinig nieuws over de voortgang van zijn blessure, Meunier zou bijkomende onderzoeken moeten ondergaan. Volgens Gilles De Bilde, voormalig Rode Duivel en journalist bij VTM Nieuws, is hier een reden voor. De scans zouden simpelweg niet zijn genomen. De zwelling aan zijn dijbeen zou nog te opgezwollen zijn om een scan te kunnen maken. Wordt Meunier uiteindelijk toch vervangen? In theorie heeft Tedesco nog tot zondag, de dag voor de eerste wedstrijd van de Rode Duivels, om Meunier te vervangen. Of hij dit zal doen lijkt ons erg onwaarschijnlijk. We weten dat de bondscoach ervan overtuigd is dat 24 spelers genoeg zijn voor op het tornooi. Maar op dit moment is Timothy Castagne de enige beschikbare rechtsback - en voor de eerste wedstrijd zal De Cuyper de enige linksachter zijn. Een onnodig risico?