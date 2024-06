'Duitse topclub wil absolute sterkhouder Jupiler Pro League snel in huis halen'

Volg Union SG nu via WhatsApp!

Union SG greep dit seizoen weer net naast de titel. Toch maakten er verschillende spelers heel wat indruk, dat ook in het buitenland is opgevallen. En steeds meer ploegen azen ondertussen op de absolute sterkhouder Cameron Puertas.

Union SG stond dit seizoen erg lang op kop van het klassement, maar in de Champions' Play-off was het uiteindelijk toch weer net niet. En dus is de vraag wat ze bij Union SG naar volgend seizoen gaan doen, ook op de transfermarkt.

Diverse spelers liepen namelijk nadrukkelijk in de belangstelling. Denk maar aan Mohamed Amoura bijvoorbeeld, maar ook zeker Cameron Puertas. De man die overkwam van Lausanne zet indrukwekkende statistieken neer.

In veertig competitiewedstrijden was de Spanjaard goed voor 11 doelpunten en 19 assists. Indrukwekkende cijfers voor de middenvelder, die daarmee ook in de belangstelling staat van heel veel ploegen uit het buitenland.

Boter bij de vis gevraagd

Een tijdje terug werd al duidelijk dat verschillende Duitse clubs hem op de radar hebben staan, terwijl Puertas zelf ook graag zou willen vertrekken - als er een oplossing is tegen de EK-finale. De prijs wordt wel niet min.

Union SG heeft de prijs gezet op minstens 18 miljoen euro voor hun absolute sterkhouder. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op zo'n 15 miljoen euro, maar de Brusselaars willen dus meer vangen voor de spelmaker.