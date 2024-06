Arthur Theate haalt de loftrompet boven voor Rode Duivel: "Ik weet niet of er op de wereld iemand is die hem kan verdedigen"

België heeft geen speelruimte meer. Zaterdag staat er ongetwijfeld druk op de Rode Duivels die eigenlijk al moeten winnen. Daarvoor zullen ze op hun beste spelers moeten kunnen rekenen.

Momenteel zijn de meesten fit bij de Rode Duivels. Arthur Theate zat met een lastige blessure, maar kan weer spelen. Hij kwam met de pers praten op donderdag.

Daar had hij heel mooie woorden voor één bepaalde Rode Duivel. Theate is duidelijk onder de indruk van Jérémy Doku.

"Ik heb hem liever voor mij, dan tegen mij", begint hij. "Jérémy verdedigt ook zeker genoeg, hij heeft een flinke stap gezet bij City. Hij coacht me goed in bepaalde fases, hij levert fantastisch werk."

Hij maakte afgelopen seizoen al enorm veel indruk met zijn dribbels. Theate kan er duidelijk van meespreken dat het erg moeilijk is om zijn ploegmaat tegen te houden.

"Ik weet niet of er op de wereld iemand is die hem kan verdedigen. Het is fijn als je met zulke intelligente spelers kan spelen. Johan Bakayoko of Dodi Lukebakio begrijpen het spel ook zo goed", besluit Theate.