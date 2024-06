Klap van pistool op het hoofd: voetballegende en voormalig winnaar van Gouden Bal slachtoffer van brutale homejacking

Zeer droef nieuws vanuit Italië. Daar is een voetballegende het slachtoffer geworden van een zeer brutale homejacking. De voormalig beste speler van de wereld moest zelfs naar het ziekenhuis worden afgevoerd.

De 57-jarige Italiaanse wereldster Roberto Baggio is het slachtoffer geworden van een wel erg brutale homejacking. Dat is bevestigd door diverse Italiaanse media en bronnen. De daders gingen daarbij driest tekeer.

Overvallers slopen zijn villa binnen en sloten Baggio, zijn vrouw én twee kinderen op in een kamer. De voetballer kreeg een slag op zijn hoofd van een pistool en moest achteraf nog worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Brutale homejacking in Italië

Van de daders is vooralsnog geen spoor. De Italiaanse politie- en ordediensten verzamelen sporen om de daders te proberen vinden. Voor Baggio en zijn familie was het een enorm schrikmoment, we wensen hen dan ook veel sterkte toe.

In 1993 werd Roberto Baggio nog verkozen tot beste speler van de wereld, want hij kreeg toen de Gouden Bal terwijl hij bij Juventus speelde. Een jaartje later speelde hij de WK-finale in de Verenigde Staten met Italië.

Daar schoot Baggio de beslissende elfmeter over de kooi van de Braziliaanse doelman Taffarel. De Goddelijke Paardenstaart won twee keer de Serie A, een keertje de UEFA Cup en een keertje de Italiaanse Beker.