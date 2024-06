Bij een overwinning ligt alles open voor Rode Duivels, bij een nederlaag is het mathematisch ook nog niet gedaan: de scenario's op een rijtje

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Door de zege van Oekraïne tegen Slovakije hebben alle teams in de groep van de Rode Duivels nu drie punten op de Belgen na. Zij staan puntenloos laatste, maar kunnen zaterdagavond de spanning in de groep nog wat groter maken.

Voor de Rode Duivels is op dit moment nog alles mogelijk. Ze kunnen nog eerste, tweede, derde en vierde worden in hun poule. Veel zal alvast afhangen van wat ze vanavond kunnen doen tegen de Roemenen, ook met oog op de derde speeldag.

Als ze verliezen van Roemenië, dan moeten ze op de slotspeeldag sowieso winnen van Oekraïne en dan bestaat de kans dat het niet voldoende is voor kwalificatie voor de volgende ronde. Het zal afhangen van het doelsaldo of ze dan bij de beste derdes zijn.

Tenzij Roemenië 9 op 9 zou pakken in de groep, dan kan het onderlinge doelsaldo bij een zege met meer dan een doelpunt verschil tegen Oekraïne meteen zorgen voor een tweede plaats in de poule - ook dat is nog een mogelijkheid.

Bij een gelijkspel tegen de Roemenen is een zege tegen Oekraïne altijd voldoende om minstens bij de beste derdes te zijn. Als Slovakije zou verliezen van de Roemenen, dan schuiven de Belgen meteen op naar de tweede plek in de poule.

Nog veel mogelijk op slotspeeldag

Bij een overwinning tegen Roemenië gaan alle ploegen met drie punten naar de slotspeeldag. Een punt tegen Oekraïne zou voldoende kunnen zijn voor groepswinst, als ze van Roemenië winnen met twee of meer doelpunten verschil en ook Slovakije en Roemenië dan gelijkspelen.

Met een 6 op 6 kunnen de Duivels ook nog groepswinnaar worden, maar dan mag Slovakije niet winnen van Roemenië. Na vanavond kunnen we alweer een paar scenario's schrappen en dus houden we u graag verder op de hoogte.