'Twee Belgische clubs tonen interesse in 34-jarige Portugees'

De transfermarkt draait op volle toeren. Belgische clubs tonen interesse in een 34-jarige verdediger uit de Spaanse tweede klasse.

Volgens Mundo Segunda zijn twee clubs geïnteresseerd in Jair Amador. Amador is een 34-jarige Portugees die momenteel uitkomt voor Real Zaragoza. De club speelt in de Spaanse tweede klasse.

Bij Real Zaragoza stond Amador vorig seizoen 32 keer aan de aftrap. Daarin kon hij acht keer de nul houden. Bovendien was de centrale verdediger goed voor één doelpunt en één assist.

De Portugees is overigens kapitein bij Real Zaragoza. Centraal achterin is de verdediger van 1,90 m van goudwaarde voor de Spanjaarden. Volgens Tranfermarkt heeft Amador een marktwaarde van 600.000 euro.

Real Zaragoza eindigde vorig seizoen 15de in de stand. Na 42 wedstrijden behaalde de club 51 punten en een doelpuntensaldo van 0. Hiermee eindigde de club met slechts zes punten boven de degradatiezone.

Mundo Segunda is niet duidelijk welke clubs juist interesse tonen in Amador. Wel is het duidelijk dat er twee clubs zijn die duidelijk interesse tonen in de linksvoetige verdediger.