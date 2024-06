Niet iedereen is gek van alle Rode Duivels: "Die Faes, dat kan toch niet?"

In Nederland wordt het EK op 'Vandaag Inside' met een vleugje humor besproken. Het ging er ook even over de Rode Duivels...

'Vandaag Inside' is in Nederland een erg populaire talkshow over voetbal. Het EK wordt er ook genoeg besproken op dit moment.

Onlangs ging het er ook even over de Rode Duivels. René van der Gijp had het er onder meer over Kevin De Bruyne, waar hij duidelijk van onder de indruk is.

"Ik heb een enorme bewondering voor hem. Hij moest het doen en deed het ook. Dat vind ik geweldig aan zulke figuren. Ik ga niet zeggen dat hij er in een halve finale weer zal staan, maar nu was het even: "Jongens, ik trek de kar wel - geen zorgen"."

"Fantastisch man, wat een speler", gaat van der Gijp verder. Nochtans is De Bruyne al het hele seizoen in de weer geweest met Manchester City en kende hij behoorlijk wat blessures."

Maar die zag ook mindere zaken bij de Rode Duivels. Vooral van de verdediging is hij niet helemaal overtuigd...

"Ze krijgen best wat kansjes tegen. Achterin zit het niet zo lekker in elkaar. Die Faes: dat kan toch niet? Hij speelde bij Excelsior en trapte de ballen tegen de auto's op de parkeerplaats. En nu zit hij gewoon bij de nationale ploeg. En daarnaast staat Vertonghen. Die is 37. (lacht) Hij heeft gewoon een rollatortje bij hem."