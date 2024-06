Duivels zijn niet bezig met Slovakije-Roemenië: "Als dat recept bestaat, ken ik het niet"

Het resultaat van Slovakije-Roemenië kan mogelijk van groot belang zijn voor de Rode Duivels. Maar zullen ze het resultaat toch volgen tijdens de wedstrijd tegen Oekraïne?

De rust lijkt weer terug te zijn voor deze derde groepswedstrijd van Euro 2024: na een openingsnederlaag heeft België zich herpakt en kan met vertrouwen naar de wedstrijd tegen Oekraïne gaan. Er worden niet veel wijzigingen verwacht in de basisopstelling van de Rode Duivels, en er is geen last-minute blessure die de plannen van Tedesco heeft verstoord.

"Ik durf te hopen dat het team sowieso weet wat ze op het veld moeten doen", grapt de bondscoach meteen. Domenico Tedesco verzekert dat zijn spelers de wedstrijd zullen benaderen met slechts één doel voor ogen: winnen, ongeacht de specifieke situatie (4 teams met 3 punten) in groep E.

"Het is eigenlijk heel eenvoudig, er is niets ingewikkelds op mentaal vlak. Ik zou niet kunnen zeggen of er een recept bestaat om een wedstrijd te beginnen met als doel een gelijkspel. Als dat recept bestaat, ken ik het niet", glimlacht Tedesco. "We willen deze wedstrijd winnen, punt uit".

Tedesco zal de resultaten volgen, niet Onana

Dat betekent niet dat de coach van de Rode Duivels niet op de hoogte zal zijn van de resultaten van de andere wedstrijd. "Het zou niet slim zijn om op zijn minst niet op de hoogte te blijven. Maar niet vanaf het begin van de wedstrijd, eerder halverwege", verduidelijkt hij. "Het belangrijkste wordt onze eigen prestatie."

Amadou Onana had echter een wat andere reactie toen hem werd gevraagd of hij de resultaten van Slovakije-Roemenië zou volgen. "Ik wil niet per se op de hoogte gehouden worden. Want dat zou de concentratie van het team kunnen schaden," vindt de middenvelder van Everton, die ook aanwezig was op de persconferentie.

"Ik geloof dat iedereen in dit team met de intentie is gekomen om eerste te worden in de groep. Niemand rekent. Iedereen heeft zijn taken te vervullen en we zullen ons op onszelf concentreren," besluit Onana.